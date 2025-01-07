Yüksek Artış: Yüzde 63’lük Satış Artışı

2024 yılı itibariyle Bentley, Ferrari ve Lamborghini satışları, bir önceki yıla göre yüzde 63 artış gösterdi ve toplamda 83 adede ulaşarak lüks otomobil pazarında yeni bir zirveye çıktı. 2023 yılında da 83 adet satış gerçekleşmişti ancak 2024, bu markalar için satış rekoru kırılacak bir yıl oldu.

Bentley Zirvede

2024 yılı içinde en fazla satış yapılan marka, 37 adetle Bentley oldu. Bentley, 2024 yılında rekor bir satış gerçekleştirdi. Ferrari ise 24 adet satışla ikinci sırada yer aldı, Lamborghini ise 22 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Satışlar Nasıl Yükseldi?

Son 10 yıl içinde, 2018 yılı, Bentley, Ferrari ve Lamborghini markalarının en düşük satışlarını gerçekleştirdiği yıl olarak kayıtlara geçti. O yıl, üç markanın toplam satışları yalnızca 31 adetti. Ancak 2024 yılı itibariyle gelen yüzde 63'lük artış, bu markaların Türkiye’deki lüks otomobil pazarındaki güçlü pozisyonunu pekiştirdi.

Bu yüksek satış artışları, Türkiye’de lüks otomobil talebinin giderek arttığını ve zenginleşen orta sınıfın, daha prestijli ve yüksek performanslı araçlara yöneldiğini gösteriyor.