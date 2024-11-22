Ziyarette, yerel basının önemi, belediye projeleri ve Çatalca’nın geleceği gibi konular ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, yerel basının toplumsal rolü ve Çatalca Belediyesi’nin vatandaş odaklı projeleri gündeme taşındı.



ÇATALCA’NIN TARİHİ VE PROJELERİ MASAYA YATIRILDI

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erhan Güzel, Çatalca’nın İstanbul’un yüz ölçümü açısından en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kadim bir geçmişe sahip olan Çatalca’nın tarihi mirasını koruma adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Güzel, ilçenin kültürel dokusuna uygun yatırımlarla bölgeye değer katmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, bu iş birliğinin önemli projelerin hayata geçirilmesinde büyük katkı sağladığını vurguladı.



ÇATALCA BELEDIYE BAŞKANI ERHAN GUZEL: "VATANDAS ODAKLI HİZMETLERE AĞIRLIK VERİYORUZ"

Başkan Güzel, devam eden projeler hakkında da bilgi paylaşarak, altyapı çalışmaları, sosyal hizmetler ve kültürel mirasın korunması konularında yürütülen faaliyetlere dikkat çekti. Çatalca Belediyesi’nin vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı benimsediğini söyleyen Güzel, ekip olarak vatandaşların ihtiyaçlarını birebir dinleyerek çözümler ürettiklerini ifade etti. Güzel, “Kapı kapı dolaşarak halkımızın sorunlarına kulak veriyoruz. Bu sayede ilçemizin ihtiyaçlarına en etkili şekilde yanıt verebiliyoruz,” dedi.

Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda Yerel basın Birliği Onursal Başkanı Gazeteci Şeref Özata, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel

YEREL BASININ TOPLUMSAL ROLÜNE VURGU

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, ziyaret sırasında yerel basının kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgi aktarmadaki önemine dikkat cekerek “Biz yerel basın temsilcileri olarak, belediyelerin halk yararına yaptığı çalışmaları duyurmak için buradayız. Ancak, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri de gündeme getirmekten çekinmeyeceğiz. Çatalca Belediyesi’nin bu özverili çalışmalarını takdir ediyor ve destekliyoruz,” ifadelerini kullandı.



YEREL BASINA DESTEK SÖZÜ

Başkan Güzel, yerel basının belediye ile halk arasındaki iletişimde köprü görevi gördüğünü belirtti. Yerel basının önemine dikkat çeken Güzel, “Yerel basın bizim için çok değerli. Onların desteği, projelerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Çatalca Belediyesi olarak, yerel basına elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz,” diye konuştu.



ZİYARET SAMİMİ BİR ATMOSFERDE SON BULDU

Görüşmenin sonunda, Başkan Güzel ziyaretlerinden dolayı Türkiye Yerel Basın Birliği heyetine teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Yerel basın temsilcileri, Çatalca Belediyesi’nin özverili çalışmalarına olan desteklerini yineleyerek belediyeden ayrıldı.