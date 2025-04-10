İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi liderliğinde, Savunma Bakanlığı ve güvenlik birimlerinden üst düzey yetkililerin yer aldığı heyetin, Türk yetkililerle bir araya geldiği bildirildi. Görüşmelerin ev sahipliğini üstlenen Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür edilen açıklamada, tarafların bölgesel çıkarlarını dile getirdiği ve özellikle Suriye’de çatışmaların önlenmesine yönelik adımların ele alındığı belirtildi.

Görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri ise, Suriye'de olası bir çatışmanın önlenmesi için oluşturulması planlanan "çatışmasızlık mekanizması" oldu. Bu çerçevede, iki ülke arasında teknik düzeyde istişarelerin devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsrail arasında bölgede çatışmaların önüne geçilmesine yönelik temasların sürdüğünü ve bu kapsamda çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etmişti.

Bölgesel dengelerin giderek hassaslaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu temaslar, tarafların diplomatik iletişimi sürdürme ve krizleri önleyici adımlar atma yönündeki iradesini ortaya koyuyor.