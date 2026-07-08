Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin bir anlaşma imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede üç bakan tarafından 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın içeriği ile ilgili bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.