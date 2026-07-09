Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında mahalle buluşmalarını Sancaklar Mahallesi'nde sürdürdü. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Özlü, mahallede belediyenin sorumluluğundaki tüm ihtiyaçların karşılanacağını belirterek, 'Sancaklar Mahallesi için yapabileceğimiz ne varsa yapacağız. Bundan emin olun, bize güvenin' dedi.

Mahalle halkının alkışları ve çocukların tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasına mahalle sakinlerine teşekkür ederek başlayan Başkan Özlü, 'Sizleri görünce son derece mutlu oldum. Yüzünüzdeki samimiyet ve içtenlik beni gerçekten mutlu etti. Allah sizlerden razı olsun. Bu kadar samimi ve saygılı insanlar için ben her şeyi yaparım' ifadelerini kullandı.

Mahalle ziyaretlerinin seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Özlü, 'Biz seçim için gelmedik ve seçimden seçime de gelmeyiz. Her zaman sizlerle beraberiz. İnanın günde 16 saat çalışıyoruz. İşimizin başındayız. Bu şehirde iyi olan güzel olan yapılması gereken ne varsa bunu biz yapmak istiyoruz. Sürekli muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Çünkü mahallenin problemlerini, sizlerin dertlerini en iyi bilen kişiler muhtarlarımız. Sizin dertlerinizi, taleplerinizi dinlemek için bu akşam buradayız. Sancaklar Mahallesi için bizim belediye olarak yapabileceğimiz ne varsa bunu yapacağız. Bundan emin olun ve bize güvenin' diye konuştu.

'Görev süremiz içinde 100 projeyi tamamlayacağız'

Düzce için hazırladıkları 100 projelik vizyon çalışmasına değinen Başkan Özlü, seçimlerin üzerinden geçen iki yılda projelerin 40'ını tamamladıklarını belirterek, 'Seçimlerden önce bu şehir için 100 proje hazırladık ve vatandaşlarımızın onayını aldık. Bizim bütün gayretimiz bu 100 projeyi tamamlama üzerine kurulu. Seçimlerin üzerinden 2 yıl geçti. Bu 100 projenin 40 tanesini tamamladık. Diğerleri devam ediyor. Bunları da görev süremizin sonunda tamamlamış olacağız' dedi.

Kent genelinde sürdürülen altyapı yatırımları hakkında da bilgi veren Özlü, içme suyu şebekesinin tamamen yenileneceğini ve şu ana kadar 21 kilometrelik hattın tamamlandığını kaydetti. Yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında, günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni içme suyu arıtma tesisinin eylül ayında tamamlanacağını söyleyen Başkan Özlü, kayıp-kaçak oranını önemli ölçüde düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Asfalt çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, yeni asfalt ihalesinin tamamlandığını belirterek, 'Birkaç gün içerisinde asfalt çalışmalarına başlayacağız. Öncelikle altyapısı tamamlanan ve en yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda çalışma yapılacak. Önce asfalt atıp sonra altyapı için kazı yapmayacağız. İlk etapta yaklaşık 500 milyon liralık asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Ardından ikinci etapta yine 500 milyon liralık asfalt dökülecek. Görev sürem sonunda Düzce'de asfaltlanmamış hiçbir sokak ve cadde kalmayacak' diye konuştu.

Dikiş kursu ve tapu müjdesi

Toplantıda söz alan Mahalle Muhtarı Mustafa Kurt ise yıllardır çözülemeyen tapu sorununun mahalle için en önemli konu olduğunu belirterek, 'Bizim kangren haline gelmiş bir sorunumuz var, tapularla ilgili. Eğer bunu çözebilirsek önemli bir sorunumuz kalmayacak. Buradaki insanlar size güveniyorlar, sizin yapabileceğinize inanıyorlar, sizden yardım bekliyorlar' dedi.

Tapu ve 18. madde uygulamalarıyla ilgili talepler üzerine açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, çalışmaların tamamlandığını belirterek, yaklaşık 30 dönümlük alanda çok sayıda hissedar bulunduğunu, işlemlerin tamamlanabilmesi için hissedarların muvafakatname vermesi gerektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili talimat veren Başkan Özlü ise, 'Muhtarımız hissedarlarla görüşsün ve muvafakatnameleri bize getirsin. İmzalar geldikten sonra 15 gün içerisinde tapularınızı hazırlayıp sizlere teslim edeceğiz' dedi.

Toplantıda mahalle sakinlerinden gelen kadınlara yönelik dikiş kursu talebine de olumlu yaklaşan Başkan Özlü, mahallede dikiş kursu açılacağını müjdeledi.

Program boyunca vatandaşların ilettiği sorun, talep ve önerileri tek tek dinleyen Başkan Özlü, ilgili konuların çözümü için belediye başkan yardımcılarına gerekli talimatları verdi.

Mahalle buluşması kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çocuklar ve gençler için spor etkinlikleri düzenledi. Çocuk Üniversitesi ekipleri ise minik katılımcılar için boyama etkinlikleri gerçekleştirerek programa renk kattı.