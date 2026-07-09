Bozkır Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yaklaşık 130 milyon TL değerindeki yatırımların toplu açılış töreni, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreni, Anıt Meydanı'nda yapıldı. Törende, ilçeye kazandırılan tesisler ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra mahallelere yönelik hizmetler ve sosyal alanlar ve belediye araç filosuna yeni katılan araçlar hizmete alındı. Törende konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kendilerine emanet edileni beytülmal olarak gördüklerini ifade ederek, 'Belediyelerimizde bugüne kadar asla ve kat'a milletin tek kuruşuna dahi ne belediye başkanlarımız ne de herhangi birisi el uzatamamıştır ve el uzatamayacaktır. Çünkü milletin emanetidir. Milletin malıdır, yetim malıdır. Bizim hem Türk kültürümüz hem İslam inanç ve ahlakımız bunu emretmektedir. Kanunlarımız, hukukumuz ve yasalarımız da bunu emretmektedir. Biz Büyük Birlik Partisi olarak aynı zamanda doğru belediyeciliğin, dürüst belediyeciliğin, ahlaklı belediyeciliğin ve temiz belediyeciliğin öncülüğünü de gerçekleştirmekteyiz' diye konuştu.