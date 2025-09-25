Yapılan açıklama şu şekilde:

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin Can Holding’in sahipleri ve yöneticileriyle herhangi bir kişisel tanışıklığı ya da ticari bağlantısı yoktur.



Tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haberlerle ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulmuştur.

Can Holding soruşturması kapsamında teknik takipte olan bir şüphelinin telefonunun bölgeden baz sinyali verdiği gerekçesiyle Gültepe’nin konutunun da olduğu sitede bazı evlerde jandarma tarafından arama yapılmıştır. Aileden kimsenin olmadığı bir anda yapılan aramada, sadece evdeki görevli yer almıştır. Dolayısıyla aile mensuplarının büyük korku ve panik yaşadıkları gibi ifade gerçeği yansıtmamaktadır.



İçişleri Bakanlığı gerekli inceleme ve tahkikatları başlatmıştır.

Bu konuda resmi makamlar ile Mustafa Gültepe dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemesini; belgeye dayanmayan gerçek dışı beyan, iddia ve haberlerle ilgili yasal hakkımızı kullanacağımızı bilgilerinize sunarız.