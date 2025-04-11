Fidan: “BM Güvenlik Konseyi sessiz, vicdanlar kanadı”

Forumun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin krizlerin tam merkezinde çözüm odaklı diplomasi yürüttüğünü belirtti. Uluslararası sistemin meşruiyet krizinde olduğunu vurgulayan Fidan, Gazze’deki sivil katliamlar karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin sessizliğini sert sözlerle eleştirdi:

“BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kaldı. Sessizlik büyüdü, adaletsizlik derinleşti, vicdanlar kanadı.”

Fidan, diplomasinin daha kapsayıcı ve çok boyutlu bir biçimde yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade ederek, Antalya Diplomasi Forumu’nun bu çabanın somut bir örneği olduğunu söyledi.

Erdoğan: “İsrail bir terör devletidir, susanlar suça ortaktır”

Fidan’ın ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ilk gününe damgasını vuran bir konuşma gerçekleştirdi. İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını “apaçık bir soykırım” olarak nitelendiren Erdoğan, Batılı ülkelerin sessizliğini ise “suça ortaklık” olarak tanımladı:

“İsrail, Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. Bu zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifesidir. İsrail’in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır.”

Gazze’de gazetecilerin kaldığı çadırların bombalanmasına da dikkat çeken Erdoğan, bunun “devlet terörü” olduğunu vurguladı. Türkiye’nin tarihi ve insani sorumluluğunu hatırlatan Erdoğan, Filistin halkının mücadelesini ise “terör değil, iftihar vesilesi” olarak değerlendirdi.

"Barış, Doğu Kudüs başkentli Filistin devletiyle mümkündür"

Erdoğan, kalıcı barış için iki devletli çözümden başka bir seçenek olmadığını vurgulayarak, uluslararası topluma açık çağrıda bulundu:

“Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadıkça bu kriz sona ermeyecektir.”

İnsani yardımların süreceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye yardım eli uzatmaya devam edeceğini ifade etti.

Bölgesel Krizler ve Türkiye’nin Dış Politika Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, sadece Gazze değil, Suriye, Kıbrıs ve Avrupa güvenliği gibi başlıklara da değinerek Türkiye’nin çok boyutlu diplomasi anlayışını ortaya koydu. Suriye’de DEAŞ tehdidinin hâlâ sürdüğünü ve İsrail’in saldırılarının bu mücadeleyi sekteye uğrattığını belirtti. Türkiye’nin dış politikada ilkelere dayalı bir çizgi izlediğini dile getiren Erdoğan şu sözlerle dikkat çekti:

“Sükûnetimiz birilerini hatalı heveslere sürüklememeli. Biz dış politikada gizli niyetlerle değil, ilkelerle hareket eden bir ülkeyiz.”

“Türkiye hem Avrupa, hem Asya, hem Afrika ülkesidir”

Türkiye’nin jeopolitik rolüne de değinen Erdoğan, ülkenin sadece bir Avrupa devleti değil, aynı zamanda Asya ve Afrika ile köklü bağlara sahip olduğuna işaret etti. Bu çok yönlü diplomasi anlayışıyla Türkiye’nin küresel meselelerde etkin bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

Antalya’dan Tüm Dünyaya Mesaj: Adalet, Vicdan ve Diplomasi

Antalya Diplomasi Forumu’nun ilk gününde verilen mesajlar, Türkiye’nin çatışmalarla şekillenen dünya düzeninde adaleti ve barışı önceleyen diplomasi çizgisini açıkça ortaya koydu. Forum, 13 Nisan’a kadar iklim diplomasisinden enerji güvenliğine, yapay zekâ çağında hukuktan bölgesel krizlere kadar birçok başlıkta önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak.