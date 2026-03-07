Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gana Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasının 69’uncu yılı vesilesiyle Gana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Gana Milli Günü İftar Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Afrika ülkesine 50’den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, bu ziyaretlerin Türkiye’nin Afrika ülkelerine ve halklarına verdiği önemi ortaya koyduğunu ifade etti. Bolat, "Türkiye Cumhurbaşkanımızın yönetiminde başlattığı Afrika'ya açılım stratejisi çerçevesinde kıtada bulunan 50’den fazla ülkeyle ilişkilerini karşılıklı saygı eşit ortaklık ve kazan-kazan anlayışı temelinde derinleştirmiştir, ilerletmiştir. Bu stratejik vizyonun gereği olarak ülkemiz bir yandan Afrika'daki olumsuz ekonomik şartların iyileştirilmesi için katkılar sağlarken diğer yandan kıta ülkeleriyle siyasi ekonomik kültürel yatırım iş birliğini de çok büyük ölçüde geliştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.





"44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz ve 31 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliğimiz görev yapmaktadır"

2003 yılında Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin 5,4 milyar dolar düzeyinde olduğunu dile getiren Bolat, "Ticaret hacmimiz, 22 yıl sonra 2025 yılında yaklaşık 7,5 kat artarak 40 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ihracatımız yıllık 2,1 milyar dolardan yaklaşık 12 kat artışla 24 milyar dolara, ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan yaklaşık 5 kat artışla 16 milyar dolara yükselmiştir. Diplomatik temsil kabiliyetimiz de bu iş birliğini destekleyecek yüksek düzeylere ulaşmıştır. 2002 yılında yalnızca 12 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz ve 3 ülkede ticaret müşavirliğimiz bulunurken, bugün 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz ve 31 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliğimiz görev yapmaktadır. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu da tam 48 Afrika ülkesiyle karşılıklı iş konseyleri kurmuş bulunmaktadır. Sabır ve dostluk temeline dayanan Türkiye-Gana ilişkileri her alanda derinleşmekte, gelişmekte ve çok yönlü olarak ilerlemektedir" dedi.



"Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 844 milyon dolara yükseldi"

Gana ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere de değinen Bakan Bolat, "Karşılıklı ticaret alanında da ilişkilerimiz iyi gitmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 844 milyon dolara yükselmiştir. Bu, rekor bir rakamdır. Hedefimiz olan 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmaya çok az kalmıştır. Yatırım ve inşaat sektöründe oldukça başarılı ve tecrübeli olan Türk müteahhitleri bugüne kadar Gana’da 16 proje kazanmış ve tamamlamıştır. Bu projelerin toplam değeri 817 milyon dolar mertebesindedir. Türk firmaları özellikle enerji ve altyapı sektörlerinde gerçekleştirdikleri yatırımlar ve projelerle Gana’nın altyapısına önemli katkılar sağlamışlardır. Ülkelerimiz arasında sağlık, eğitim ve tarım gibi yüksek potansiyel taşıyan alanlarda kapsamlı iş birliği projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Halihazırda yaklaşık 125 Gana vatandaşı öğrenci Türkiye Bursları programından faydalanarak ülkemizde yükseköğrenimine devam etmektedir. Bu öğrencilerin Türkiye ile Gana arasında kurdukları köprülerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.



"Türk iş adamlarından Gana üzerinden ticaret adımları atmasını bekliyoruz"

Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ise Türk yatırımcılara seslenerek, "Çoğunlukla Gana denince hep altın sahipleri akıllarımıza gelir. Fakat Gana'da yüksek miktarda oksit manganez lityum ve diğer demir kaynakları var. Sanayi üretimi, tekstil, otomotiv ve özellikle ilaç sektörü, yapı malzemeleri ve tüketim ürünleri üretimi, lojistik ve liman hizmetleri, Batı Afrika pazarına girmek için en iyi olan giriş noktalardan biri Gana. Gana hükümeti yatırım yapanlara vergi teşvikleri, serbest bölgeler, gümrük muafiyetleri ve karlı transfer garantileri gibi önemli avantajlar sunmaktadır. Bu vesile ile Türk iş adamlarından, Gana ile ortak olarak bizim bu ortaklık ve kardeşlerimizi büyütmek için Afrika'ya, Gana üzerinden ticaret adımları atmasını bekliyoruz" dedi.