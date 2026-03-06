Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, “Son 5 yılda güneş ve rüzgârda toplam kurulu gücümüzü 18 bin 423 megavattan bu yılın başında 40 bin 689 megavata ulaştırdık. Yani 5 yılda ikiye katladık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü, 2021 yılında 7 bin 816 megavatken, son 5 yılda yüzde 230 artışla 25 bin 827 megavata yükseldi. Rüzgar enerjisinde de önemli bir büyüme kaydedildi; 2021’de 10 bin 607 megavat olan rüzgar kurulu gücü, 2026 yılının Ocak ayında 14 bin 862 megavata çıktı.

Bayraktar, Türkiye’nin 2035 yılı için yenilenebilir enerji hedefini 120 bin megavat olarak belirlediğini belirterek, “Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirdik. Elektrik kurulu gücümüz, devreye alınacak yeni yatırımlarla her geçen gün artmaya devam edecek” dedi.

Ayrıca, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı 2021’de yüzde 53,6 iken, bugün itibarıyla yüzde 62,5 seviyesine yükseldi. Bakan Bayraktar, “Yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgar enerjimizin potansiyelini önemli ölçüde değerlendirdik” ifadelerini kullandı.