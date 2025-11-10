DiscoverCars.com tarafından 100.000’den fazla sürücünün katılımıyla yapılan anket, ziyaret edilen lokasyonların yol yoğunluğunu 0-10 ölçeğinde ölçtü. Toplam 12.015 sürücü, yolların ne kadar yoğun olduğunu değerlendirdi.

Türkiye, 10 üzerinden 6,71 puan alarak listenin beşinci sırasında yer aldı. Özellikle İstanbul’da seyahatin yoğun olduğu saatlerde trafik sıkışıklığı ve tıkanıklık yaşanabileceği vurgulandı. DiscoverCars.com, Türkiye’de araç kullanmanın keyifli olabileceğini ancak yoğun saatlerde işlek güzergahlardan kaçınmanın faydalı olacağını belirtti.

En Yoğun Trafik Puanına Sahip İlk 5 Ülke:

Arnavutluk – 7,14 Karadağ – 7,12 Fas – 6,91 Almanya – 6,74 Türkiye – 6,71

DiscoverCars.com Büyüme Müdürü Aleksandrs Buraks, Türkiye’nin bazı yollarının dünyanın en kalabalık yollarından biri olduğunu ve özellikle İstanbul’da seyahat planlayan sürücülerin yoğun saatlere dikkat etmelerini önerdi.