ABD’nin vergi düzenlemesi sonrası Türk firmaları hızla adapte oldu

ABD’nin 29 Ağustos 2025’te yürürlüğe giren “de minimis” muafiyetinin kaldırılması (800 dolar altı gönderilere gümrük vergisi zorunluluğu) sonrası, Türk e-ihracat platformları sürece hızla adapte oldu.

Lojistik yazılım şirketi ShipEntegra, ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) entegrasyonunu geliştirerek gümrük vergilerinin önden ödenebildiği bir sistemi devreye aldı. Bu yenilik, hem teslimat süresini 24–48 saate düşürürken hem de işletme maliyetlerini ortalama %30 oranında azaltıyor.

İnovaLİG 2025’te “İnovasyon Sonuçları” ödülü

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen İnovaLİG 2025 programında, ShipEntegra “İnovasyon Sonuçları” kategorisinde ödül kazandı.

Ödül, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, Genel Müdür Alparslan Yıldız’a, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından takdim edildi.

Yapay zekâ destekli lojistik: 100 binden fazla işletmeye güç veriyor

İnovaLİG’de 1.000’den fazla firmanın inovasyon performansını ölçen IMP3rove metodolojisiyle değerlendirilen ShipEntegra, yapay zekâ tabanlı dijital lojistik entegrasyonları sayesinde öne çıktı.

Platform, tek panel üzerinden Amazon, Etsy, Shopify gibi global pazar yerlerini entegre ederek 220’den fazla ülkeye otomatik kargo gönderimi sağlıyor.

Alparslan Yıldız: “Yapay zekâ ekonomiye yön veriyor”

Törende konuşan ShipEntegra Genel Müdürü Alparslan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekâ, Türkiye'nin inovasyon potansiyelini ekonomiye dönüştüren bir katalizör. ABD'nin vergi değişikliği maliyetleri artırsa da, bizim entegrasyonlarımız KOBİ'lerin rekabet gücünü koruyor. Bu ödül, 100 binden fazla işletmeye verdiğimiz hizmetin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'yle uyumlu bir tescilidir. GSYH'ye %5 katkı hedefinde lojistik sektörünün payı büyüyor."

Türkiye, dijital ihracatta Avrupa ligine göz dikti

E-ihracatta yakalanan büyüme trendiyle birlikte, Türkiye’nin dijital ticaret gelirlerinin 2026 itibarıyla çift haneli milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, KOBİ’lerin küresel pazarlara entegrasyonu için yeni destek paketleri hazırlarken, sektör temsilcileri e-ihracatın Türkiye ekonomisinin yeni büyüme motoru olacağı görüşünde birleşiyor.