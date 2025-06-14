Raporda, lojistik sektörünün dünya ve Türkiye’deki durumu, büyümeye ve rekabet gücüne etkisi, potansiyeli ile iklim ve çevre riskleri gibi unsurlar detaylı şekilde analiz ediliyor. Jeopolitik gelişmeler ve korumacılık eğilimlerinin de ele alındığı raporda, gıda lojistiği ile afet yönetiminde lojistik sektörünün önemi vurgulanıyor.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, “Rapor, küresel ticaretin en önemli bileşenlerinden biri olan lojistik sektörünün gelişiminin, ülkelerin rekabet gücünü artırıcı bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Türkiye’nin yakın ve dost ülkelerin tedarikinden daha fazla pay alma ve kendini bir lojistik merkezi olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin, AB’nin tedarikinden aldığı payı artırması ve çeşitli projelerle konumunu fırsata çevirme potansiyeline işaret ediyor” dedi.

Lojistik sektörüne sağlanan finansman olanaklarına da değinen Çakar, sektörün toplam kredi hacminden ortalama yüzde 7 pay aldığını, takipteki kredi oranının yüzde 1’in altında olduğunu vurguladı. Çakar, sektörün GSYH’ye katkısının yüzde 10’a yakın olduğunu ve yaklaşık 1,7 milyon istihdam sağladığını ifade etti.

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