Türkiye'nin doğusunda 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunan şirket, 12-13-14 Ağustos tarihleri arasında pay başına 136 TL fiyatla talep toplayacak. Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, "Halka arzı, uzun yıllardır emek vererek büyüttüğümüz şirketimizi yeni bir evreye taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu adımla birlikte yatırım kapasitemizi güçlendirerek operasyonel gücümüzü ve hizmet kapasitemizi daha da artıracağız" dedi.

Büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralayan Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (Türker VEYAŞ), "Enerjimiz Enerjinizdir" vizyonunu sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanıyor. Yarım asırlık Türkerler Holding tecrübesinin enerji dağıtım sektöründeki temsilcisi Türker VEYAŞ, halka arz oluyor. Yenilenebilir enerji üretimi, elektrik dağıtımı, elektrik perakende satışı, arıza onarım bakım, açma-kesme, endeks okuma, tesis yapımı ve fatura tahsilatı alanlarında faaliyet gösteren şirket, 12-13-14 Ağustos tarihleri arasında talep toplayacak.

Yenilenebilir enerji üretiminden elektrik dağıtımına, sağlıktan gayrimenkul geliştirmeye, inşaat yatırım ve taahhütten madene, turizmden tekstil ve kamu-özel iş birliği (PPP) projelerine kadar Türkiye'de önemli yatırımlara imza atan Türkerler Holding'in iştiraki Türker VEYAŞ'ın halka arzında, pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi.

Ek satış dahil 10 milyar 540 milyon TL’lik halka arz büyüklüğü

Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleşecek halka arzda, şirket sermayesinin 529 milyon 354 bin 723 TL'den 566 milyon 854 bin 723 TL'ye çıkarılması kapsamında 37 milyon 500 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Böylece halka arzda toplam 65 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 milyar 840 milyon TL olması öngörülüyor. Ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde ise halka arz edilen payların toplam nominal değeri 77 milyon 500 bin TL'ye, halka arz büyüklüğü yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL'ye ulaşacak. Halka açıklık oranı, ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 olacak.

Halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen bir fonla fiyat istikrarı planlanıyor

Halka arz kapsamında yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen bir fon ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca hâkim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapmayacak. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

894 bin 544 tüketiciye hizmet veriyor

2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme kapsamında, yüzde 100 hissesi TEDAŞ'a ait olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (VEDAŞ) işletme hakkı blok satış yöntemiyle, başta inşaat ve enerji olmak üzere birçok sektörde önemli yatırımlara imza atan Türkerler İnşaat'a devredildi. Daha sonra alınan Genel Kurul kararıyla VEDAŞ'ın sermayesinin tamamı, Türkerler İnşaat'ın ana hissedarı olduğu Türker VEYAŞ’a devredildi.

Bugün Türker VEYAŞ; bağlı ortaklığı VEDAŞ ile elektrik dağıtım, VEPSAŞ ile elektrik perakende satış ve pazarlama, LİNA ile ise arıza onarım bakım, endeks okuma, kesme-açma, fatura tahsilatı, tesis yapımı ve gayrimenkul yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. 31 Mart 2026 itibarıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'yi kapsayan 2,1 milyon nüfuslu hizmet bölgesinde, dağıtım sistemine bağlı 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve 900 bin 168 tüketiciye perakende satış hizmeti sunan şirket, 2 bini aşkın çalışanıyla bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

“Büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz”

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, şirketin ana hissedarları olan Türkerler İnşaat'ın özellikle inşaat ve enerji alanındaki köklü deneyimi ile güçlü sermaye yapısının, şirketin uzun vadeli büyüme vizyonunun temelini oluşturduğunu belirterek, "Türker VEYAŞ olarak, 50 yılı aşkın Türkerler deneyimi ve güçlü kurumsal yönetim anlayışımızla yatırımcılarımıza güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir ortaklık sunuyoruz. Halka arzımızı, uzun yıllardır emek vererek büyüttüğümüz şirketimizi yeni bir büyüme evresine taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Enerjinin geleceğine yatırım yapıyor

Faaliyet gösterdikleri Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de artan sanayi, turizm ve konut yatırımlarının elektrik talebini her geçen gün artırdığına dikkat çeken Papila, "Sanayi üretiminden dijitalleşmeye, elektrikli araçlardan yapay zekâ uygulamalarına kadar hayatın her alanında elektrik ihtiyacı hızla artıyor. Bu tablo, enerji altyapısını geleceğin en kritik yatırım alanlarından biri haline getiriyor. Biz de faaliyet gösterdiğimiz bölgede bu dönüşümü destekleyecek yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2023 yılından 31 Mart 2026'ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla yatırım programımızı daha da ileri taşıyarak şebekemizi güçlendirmeyi, yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçirmeyi ve operasyonel kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Öngörülebilir ve istikrarlı gelir yapısı

Şirketin EPDK tarafından belirlenen tarife mekanizması sayesinde öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir yapısına sahip olduğunu ifade eden Papila, şöyle konuştu:

“Bu yapı, yatırım programlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla planlamamıza imkân tanırken yatırımcılarımız için de sağlam bir finansal zemin oluşturuyor. Halka arzla birlikte sermaye piyasalarının ve yeni ortaklarımızın desteğini alarak büyüme stratejimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 60-70'ini VEDAŞ'ın yatırım harcamalarının finansmanında, yüzde 30-40'ını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyoruz. Böylece VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA'nın büyümesini destekleyecek kaynak yapımızı daha da sağlamlaştırırken, yatırım programımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Halka arzın aynı zamanda şirketimizin kurumsal yapısını daha da güçlendireceğine, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı ileri taşıyacağına inanıyoruz.”

Verimliliği artıran yatırımlar

Bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımların operasyonel verimlilik açısından da önemli sonuçlar yarattığını belirten Papila, teknoloji ve altyapı yatırımları sayesinde kayıp-kaçak oranında önemli bir iyileşme sağladıklarını söyledi. Papila, “Bu iyileşme, elektrik şebekesinin daha verimli işletilmesine katkı sağlarken enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasını ve ülke ekonomisine katma değer oluşturulmasını da destekliyor” dedi.

Şebekenin modernizasyonu ve akıllı şebeke teknolojilerinin devreye alınmasıyla teknik altyapılarını güçlendirdiklerini, işletme verimliliğini ve hizmet kalitesini de önemli ölçüde geliştirdiklerini kaydeden Papila, "Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla bu dönüşümü daha ileri taşıyacak, enerji altyapımıza yaptığımız yatırımlarla bölgemiz ve yatırımcılarımız için uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İlk çeyrekte cirosunu yüzde 13,6 artırdı

Şirketin operasyonel yatırımlarının finansal performansına da olumlu yansıdığını belirten Papila, şöyle devam etti:

"2025 yılını başarılı bir performansla tamamlamamızın ardından, 2026 yılında da istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Güçlü sermaye yapımızın en önemli göstergelerinden biri olan özkaynaklarımız son yıllarda istikrarlı şekilde artarak 2025 yılsonu itibarıyla 15,5 milyar TL'ye ulaştı ve toplam kaynaklarımız içindeki payı yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Toplam aktif büyüklüğümüz 31 Mart 2026 itibarıyla 30 milyar TL'nin üzerine çıkarken, ciromuz 2025 yılında yüzde 8,3 artışla 26,6 milyar TL'ye ulaştı. 2026'nın ilk çeyreğinde de büyüme ivmemizi koruyarak ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artırıp 5,7 milyar TL'ye taşıdık. Aynı dönemde 2,4 milyar TL brüt kâr elde ederken, brüt kâr marjımız yüzde 42,8 olarak gerçekleşti."