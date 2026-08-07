Türkiye İş Bankası Grubu üst yönetiminde, ikinci yüzyıl vizyonu ve stratejisi doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Grubun bankacılık, finans ve sanayi alanındaki rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması ile yapay zekâ çağının fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla görev değişikliklerine gidildi.



Yapılan değişiklik kapsamında; 2021 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan ve bu dönem içerisinde yeni nesil iştiraklerden girişimcilik ekosistemine, organizasyon ve hizmet modelinden şube yapısına, platform bankacılığından yapay zekâ ve teknoloji altyapısına kadar birçok alandaki dönüşüm ve yatırımlarla Bankanın ikinci yüzyılına giriş sürecine liderlik eden Hakan Aran, dünyanın en büyük beş cam ve kimyasallar üreticisi arasında yer alan Şişecam’ın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



Hakan Aran yeni görevlendirmeyle birlikte; 90 yılı aşkın bir geçmişi bulunan, günümüzde dört kıtada ve 13 ülkedeki üretimiyle küresel bir oyuncu haline gelen, ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterilerle buluşturan Şişecam’ın bundan sonraki büyüme stratejisine liderlik yapacak.

2021 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Bali, bu görevini sürdürmeye devam edecek.



Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğüne ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla, Banka bünyesinde uzun yıllardan bu yana önemli sorumluluklar üstlenen Genel Müdür Yardımcısı H. Cahit Çınar’ın atanmasına karar verildi.



Çınar, 25 yılını yönetici olarak sürdürdüğü 35 yıllık bankacılık deneyimi içerisinde Türkiye’de ve uluslararası alanda bankacılık, sermaye piyasaları, proje finansmanı/ kurumsal/ticari/perakende krediler tahsis, kredi stratejisi, krediler izleme ve takip, iştirak yönetimi, hukuk, vergi, inşaat ve gayrimenkul yönetimi konularında Bankaya önemli katkılarda bulundu. 2016 yılında atandığı İşbank AG Genel Müdürlüğü görevinde Bankanın dönüşümünde önemli bir rol üstlenen Çınar, Grubun daha stratejik ve odaklı büyüme hedefinin desteklenmesi amacıyla Trakya Yatırım Holding’in Genel Müdürü olarak da görev yaptı.