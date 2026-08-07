Reel sektöre sağladığı finansman desteğini 4,3 trilyon TL’ye ulaştıran VakıfBank, yurt dışından yılın ilk yarısında 7,1 milyar dolar kaynak sağlayarak Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Finansal sonuçlar ile ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “Uluslararası finansman olanaklarıyla çeşitlendirerek temin ettiğimiz kaynaklarla reel sektörü desteklemeyi sürdürüyor, kalkınma odaklı değer bankacılığı anlayışımız doğrultusunda ülkemizin üretim gücüne katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin halka açık en büyük bankası VakıfBank, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Güçlü bilanço yapısını koruyan VakıfBank’ın aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 28 artarak 5,8 trilyon TL seviyesine yükseldi. Aynı dönemde Bankanın özkaynakları yıllık bazda yüzde 43 artışla 353 milyar TL’ye, toplam mevduatı ise 3,6 trilyon TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye ve fonlama yapısını koruyan VakıfBank, yılın ilk yarısında 39,6 milyar TL vergi öncesi kâr ve 30 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Nakdi kredilerini yüzde 35 artışla 3,3 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini ise yüzde 34 artışla 1 trilyon TL’nin üzerine taşıyan VakıfBank’ın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı toplam desteği 4,3 trilyon TL’ye ulaştı.

“Kaynağı değere, değeri ise sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek önceliğimiz”

Türkiye ekonomisinin üretim gücünü desteklediklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynaklarla ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına kesintisiz finansman sunmayı sürdürüyoruz. Reel sektörümüzün yatırım iştahını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı en temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynak tutarı ve çeşitliliği ise yalnızca Bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine duyulan güveni de teyit ediyor” dedi.

“Kadınlarımıza, genç girişimcilerimize, yeşil dönüşüme ve deprem bölgesinin yeniden yapılanmasına uluslararası finansman desteği”

VakıfBank’ın üreten Türkiye’nin güçlü destekçisi olduğunu belirten Arslan, “Kaynaklarımızı ülkemizin üretim kapasitesini, ihracatını, istihdamını ve yatırımlarını destekleyen alanlara yönlendirmeye devam ediyoruz. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile hayata geçirdiğimiz uzun vadeli finansman iş birliği sayesinde, deprem bölgesinde afetlere dayanıklı ve enerji verimli konutların yanı sıra eğitim ve sağlık altyapısının yeniden inşasına katkı sağlayacak yatırımları destekliyoruz. Deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılmasını yalnızca bir yeniden yapılanma süreci değil, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yeni uzun vadeli finansman programlarıyla depremden etkilenen bölgelerin ekonomik ve sosyal dayanıklılığını daha da güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz. Deprem bölgesinin yeniden güçlendirilmesinden reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesine, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişiminin artırılmasından enerji verimliliği yatırımlarına kadar geniş bir alanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de kalkınmaya değer katan yenilikçi finansman modelleri geliştirmeyi sürdürecek; ülkemizin kalkınma yolculuğunda yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, aynı zamanda büyümeye yön veren güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Yurt dışı kaynak teminindeki güçlü performans devam etti

VakıfBank, uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla fonlama yapısını çeşitlendirerek güçlendirmeye devam etti. Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren IBRD ve MIGA garantileri kapsamında sağladığı iki farklı fonlama işleminin, bir diğer uluslararası finans kuruluşu olan AIIB ile gerçekleştirdiği uzun vadeli finansmanın ve Türk bankacılık tarihinde tek yatırımcıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işleminin de katkısıyla, Bankanın yılbaşından bu yana farklı yapılar aracılığıyla ülkemize kazandırdığı uluslararası kaynakların toplamı 7,1 milyar ABD dolarına ulaştı.

Böylece Bankanın yurt dışından sağladığı toplam kaynak tutarı 25 milyar dolara yükselirken, söz konusu kaynakların toplam pasifler içindeki payı yüzde 20 seviyesine ulaştı. Bu güçlü performans, uluslararası yatırımcıların hem VakıfBank’a hem de Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Sağlanan uzun vadeli kaynaklar sayesinde Banka, reel sektöre sunduğu finansman kapasitesini artırırken üretim, yatırım, ihracat ve istihdama yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdü.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 30 Haziran 2026 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri: