Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman sektöründe risk yönetimini güçlendirmek ve fonların daha güvenli alanlarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Kararla birlikte hem finansman limitleri artırıldı hem de sözleşme ve fon kullanımına ilişkin önemli kısıtlamalar getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında tasarruf finansman şirketlerinin yönettiği fonların yalnızca katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi özel cari veya katılma hesaplarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikalarında (sukuk) ve düşük risk grubundaki katılım esaslı yatırım fonlarında değerlendirilmesine izin verilecek. Böylece fonların daha likit ve düşük riskli yatırım araçlarında tutulması hedefleniyor.

Aynı şirketle en fazla iki sözleşme yapılabilecek

BDDK'nın aldığı karara göre bir gerçek veya tüzel kişi, aynı tasarruf finansman şirketiyle en fazla iki sözleşme imzalayabilecek. Bu sözleşmelerden biri taşıt, diğeri ise konut veya çatılı iş yeri finansmanı için düzenlenebilecek. Düzenleme ile risk yoğunlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taşıt ve konut finansmanında üst limitler yükseltildi

Yeni düzenlemeyle finansman tutarlarında da önemli artışa gidildi. Buna göre;

Taşıt finansmanında azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin TL ,

, Konut veya çatılı iş yeri finansmanında ise 62 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca kişi veya aynı risk grubuna ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin TL ile sınırlandırıldı.

Yüksek tutarlı sözleşmeler için yeni kriter

BDDK, "yüksek tutarlı sözleşme" tanımını da güncelledi. Buna göre genel finansman sözleşmelerinde eşik tutar 5 milyon TL'ye, konut ve çatılı iş yeri finansmanında ise 12 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı.

Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam büyüklüğünün, şirketlerin toplam sözleşme hacminin yüzde 5'ini aşmaması kararlaştırılırken, yeni kurulan şirketler için belirli süreyle kademeli geçiş uygulanacak.

Nemasız fonlara sınırlama getirildi

Düzenleme kapsamında tasarruf fon havuzlarında getirisiz bekleyen tutarlar da sınırlandırıldı. Günlük nemasız bakiye, şirketin bir önceki ay sonundaki tasarruf fon havuzunun binde 2'sini aşamayacak. Böylece atıl fonların azaltılması ve kaynakların daha etkin yönetilmesi amaçlanıyor.

Uygulama 1 Ekim'de başlayacak

BDDK, şirketlerin yeni kurallara uyum sağlayabilmesi için geçiş süresi tanırken, düzenlemelerin 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini açıkladı.