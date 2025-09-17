TÜRKÇİMENTO, Yönetim Kurulu Başkanı merhum Fatih Yücelik’in vefatının ardından, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni başkanını belirledi. Yapılan seçim sonucunda Adil Sani Konukoğlu TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Toplantıda oy birliği ile Başkanlık görevine getirilen Adil Sani Konukoğlu 2026 yılında yapılacak Genel Kurul’a kadar bu görevi yürütecek.

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Toplantısında açıklama yapan yeni Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Bugün, Yönetim Kurulu olarak buruk bir toplantı gerçekleştirdik. Çimento sektörü olarak beklenmedik bir kayıp yaşadık. Birliğimize uzun yıllar boyunca değerli katkılarda bulunan ve vizyoner liderliğiyle önemli çalışmalara imza atan merhum Fatih Yücelik’i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” dedi.

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Fatih Yücelik geçtiğimiz günlerde Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.