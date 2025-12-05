Sürdürülebilirlik vizyonu uyarınca her yıl toprak ile buluşturduğu on binlerce fidanı müşterilerine hediye ederek toprağın korunmasına katkı sağlayan DESA, sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda Leather Working Group “Gold” standardı, AB’nin 2050 karbon nötr hedefiyle uyumlu yol haritası, tedarik zinciri izlenebilirliği ve emisyon şeffaflığı gibi pek çok alanda ilerleme kaydediyor. DESA ayrıca su ve kimyasal yönetimi, atık azaltımı ve sosyal etki odaklı projelerini KEDV iş birliğiyle destekleyerek, üretimden toplumsal faydaya uzanan bütüncül yaklaşımıyla sürdürülebilir dönüşüme liderlik etmeyi sürdürüyor.

Türkiye’nin lider deri ve deri mamulleri markası DESA, 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde “Birlikte Yeşertiyoruz” projesini odağa alarak biyoçeşitlilik ve toprak sağlığının korunmasına yönelik kararlılığını vurguladı. 2022’den bu yana devam eden proje kapsamında 60.000 fidan toprakla buluşturuldu. Desa Müşterileri adına yapılan fidan bağışlarıyla hem toprağın korunmasına katkı sağlanıyor hem de daha yaşanabilir bir gelecek için kolektif bir bilinç oluşturuluyor.

Döngüsel Üretim, Şeffaf Tedarik Zinciri ve Çevresel Performans

DESA’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca ağaçlandırmayla sınırlı değil. Marka; üretimden tedarik zincirine, enerji ve su kullanımından sosyal etki çalışmalarına kadar tüm süreçlerinde çevresel sorumluluğu merkeze alan bütüncül bir dönüşüm yürütüyor. Leather Working Group “Gold” standardı, AB’nin 2050 karbon nötr vizyonuyla uyumlu yol haritası, artan tedarik zinciri izlenebilirliği ve emisyon şeffaflığı bu kararlılığın temel yapı taşlarını oluşturuyor.

“Birlikte Yeşertiyoruz” projesi, fidan dikiminin ötesine geçerek toprak sağlığını koruyan, erozyonla mücadeleyi destekleyen ve yerel ekosistemi güçlendiren bir etki programına dönüştü. DESA ayrıca mağazalarından ve online kanallarından yapılan belirli tutarın üzerindeki alışverişleri projeye dahil ederek, müşterilerini sürdürülebilirliğin aktif bir parçası haline getiriyor.

Sürdürülebilir üretim uygulamaları, su ve kimyasal yönetimindeki iyileştirmeler, atık azaltımını önceleyen tasarım anlayışı ve sorumlu üretim standartları, DESA’nın çevresel performansını güçlendiren diğer önemli alanlar arasında yer alıyor. Tüm bu çalışmalar, doğal kaynakları korumayı hedefleyen döngüsel bir yaklaşımın parçası olarak ilerliyor.

Sosyal etki tarafında ise DESA, kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen “Her İlmek Bir Kadına Destek” projesini KEDV iş birliğiyle sürdürüyor. Bu iş birliği, üretim süreçlerine kadınların katılımını artırırken elde edilen gelirin bir kısmının toplumsal kalkınma projelerine aktarılmasını sağlayarak sosyal faydayı büyütüyor.

DESA CEO’su Burak Çelet, Dünya Toprak Günü değerlendirmesinde şu mesajı verdi:

“DESA olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir iş yaklaşımı değil, toplum ve çevre karşısındaki temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. ‘Birlikte Yeşertiyoruz’ projemizle doğayı koruyan, suyu ve toprağı iyileştiren, daha yeşil bir geleceğe katkı sunan bir dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Her fidan, geleceğe bıraktığımız kalıcı bir miras.”