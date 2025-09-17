Artan maliyetler, vatandaşları evde kahve yapmaya yönlendiriyor.

New York’taki Intercontinental Exchange’de (ICE) işlem gören Arabica kahve vadeli işlemleri, ABD’nin Brezilya ithalatına uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisi ve Brezilya’daki kurak eylül ayı nedeniyle yükselmeye devam etti. Arabica kahve fiyatları 4,24 dolar/pound seviyesine kadar çıkarak yedi ayın zirvesine ulaştı ve yıl başında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,29 dolara yaklaştı.

Kahve, ABD’de gıda fiyatlarını yüksek tutan temel ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, ABD’de kavrulmuş kahve fiyatları ağustos ayında geçen yıla kıyasla yüzde 20,9 arttı.

Türkiye’de ise kahve zincirlerinde filtre kahve fiyatları 140 liranın üzerine çıktı. Kahvenin yanına tatlı eklemek isteyenler için kişi başı maliyet neredeyse 500 TL’ye ulaşıyor. Artan fiyatlar, toplumun geniş kesimlerini dışarıda kahve içmekten uzaklaştırırken, birçok kişi evde kahve yapmaya yöneliyor. Evde yapılan kahveler, neredeyse bir barista kalitesine ulaşabiliyor.

Uzmanlar, artan hayat pahalılığının sosyal yaşamı da etkilediğine dikkat çekiyor. İnsanlar sosyalleşmek yerine evde vakit geçirmeyi tercih ediyor, bu da kahve kültüründe önemli bir değişime işaret ediyor.