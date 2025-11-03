Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nun (YÜF) yeni başkanı Adil Sani Konukoğlu oldu.

Federasyonun önceki başkanı Fatih Yücelik’in elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde, Konukoğlu oy birliğiyle başkanlık görevine seçildi.

“Fatih Yücelik’in vefatı hepimizi derinden üzdü”

Yeni YÜF Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili kardeşim ve dostum Fatih Yücelik’in beklenmedik vefatı nedeniyle bir kez daha büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Kendisi hem TÜRKÇİMENTO hem de YÜF çatısı altında sektörümüze önemli katkılar sağladı. Biz de aynı kararlılıkla ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

95 bini aşkın kişiye istihdam sağlanıyor

Konukoğlu, YÜF çatısı altındaki 6 üye derneğin, yaklaşık 230 şirkete bağlı 95 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirtti.

TÜRKÇİMENTO’da olduğu gibi YÜF bünyesinde de sektörün gelişimi, sürdürülebilir üretim ve ihracatın artırılması yönünde çalışmaların süreceğini vurguladı.

YÜF Hakkında

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF), 22 Şubat 2005 tarihinde;

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) ,

Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD) ,

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) ,

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)

ve

Türkiye Prefabrik Birliği (TPB)

tarafından kurulmuştur.

Federasyonun amacı; yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünü artırarak, uluslararası pazarlarda daha etkin bir konuma taşımaktır. 3 Kasım 2006 tarihinde Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Birliği (KÜB) de YÜF’e üye olmuştur.

Sektörün toplam cirosu 10,9 milyar dolar seviyesinde olup, üretimde %80 oranında yerli hammadde kullanılmaktadır.