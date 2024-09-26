Özellikle yerli ve milli Togg’un yerli bir marka olarak desteklenmesi beklenirken, aynı segmentteki Alman rakiplerin tercih edilmesi, kamuoyunda olumsuz yorumlara sebep oldu. Bu durum, Turkcell’in yerli üretime ve ortak olduğu markaya yeterince destek vermediği algısına yol açıyor.

Turkcell'in Araç Filo Tercihleri Tepki Çekti: Togg Yerine Alman Markaları

Son dönemde iletişim ücretlerine yapılan yüksek zamlarla gündeme gelen Turkcell, bu kez şirket araç filosunu yenileme hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Edinilen bilgilere göre, Turkcell 3 yıllık bir dönem için toplamda 3.5 milyar TL harcayarak 1350 adet araç kiraladı. Ancak bu süreçte yerli otomobil markası Togg’dan yalnızca 101 araç kiralaması, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Özellikle Togg’un, Turkcell’in de ortakları arasında bulunduğu bir yerli marka olması, daha fazla desteklenmesi gerektiği yönündeki beklentileri artırırken, bu durumun tam tersi bir tercih yapılması eleştirileri beraberinde getirdi. Kiralanan araçlar arasında lüks Alman otomobillerinin ve Togg’un segmentinde yer alan Alman rakiplerinin bulunması da dikkat çeken diğer bir detay oldu.

Turkcell’in ithal ve lüks markalara öncelik tanıması, yerli üretime yeterince destek verilmediği yönünde yorumlanırken, bu tercihlerin şirketin kamuoyu nezdindeki imajı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği öne sürülüyor.

MEHMET ŞİMŞEK BU İŞE NE DİYECEK!

Yapılan araç kiralamalarının maliyeti ve şirketin zamlarla gündeme gelmesinin ardından gelen bu haberler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Turkcell’in bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.