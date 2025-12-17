Katar’ın Al Rayyan kentinde bulunan Ahmad bin Ali Stadı’nda oynanan final mücadelesinde normal süre ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazananı seri penaltı atışları belirledi.

Maçın 38. dakikasında PSG, Khvicha Kvaratskhelia’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Fransız ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Flamengo, 62. dakikada Jorginho’nun penaltıdan attığı golle skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda ve uzatma bölümlerinde iki takım da üstünlük sağlayamayınca mücadele penaltı atışlarına taşındı. Seri penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük kuran Paris Saint-Germain, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa’nın sahibi oldu.