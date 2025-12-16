Fenerbahçe Spor Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında, dernek bünyesinde kurulan 1907 Travel’ın Fenerbahçe Spor Kulübü’ne devrine ilişkin tarihi nitelikte bir protokol imzalandı. Gerçekleştirilen devir, kulübün sürdürülebilir gelir kaynaklarına yeni bir alan kazandırırken, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin kulübe uzun vadeli katkı sağlama vizyonunun da somut bir yansıması oldu.

Derneğin üyelerine yönelik olarak düzenlediği özel deplasman seyahatlerinden ilham alınarak hayata geçirilen 1907 Travel, bu protokol kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katıldı. Kulübün Fenerium benzeri ticari yapılanmalarından biri haline gelecek 1907 Travel, taraftarlara yönelik özel seyahat paketleri ve etkinlik organizasyonları düzenlemeyi sürdürecek.

Gerçekleşen imza törenine; Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Arslan, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Öztürk katıldı.

1907 Travel, Fenerbahçe ruhunu yalnızca tribünlere değil, yolculuğun her anına taşıyacak

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, “1907 Travel Projesi, Fenerbahçemiz’in tüm karşılaşmalarında taraftarlarımıza konaklama ve organizasyon gibi tüm detayları kapsayan paketleriyle büyük Fenerbahçe ailesinin ve her bireyinin takımımızla omuz omuza olabilmesini amaçlamaktadır. Bu projeyle taraftarlarımız yalnız maç atmosferini yaşayamayacak, aynı zamanda da Fenerbahçe ruhunun paylaşıldığı bir yolculuğa da ortak olacaklar. 1907 Fenerbahçe Derneğimizle beraber yıllardan süre gelen birlik beraberliğimizi bu projeyle camiamızın tüm fertleriyle içinde kenetlenme ruhunu pekiştiren bir yapıya kavuşturacağına yürekten inanıyorum. Projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor; bugün burada attığımız imzaların camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

1907 Travel yolculuğunu Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde sürdürecek

1907 Fenerbahçe Derneği'nin, üyeleri için yıllardır düzenlediği futbol ve basketbol deplasman seyahatlerinden elde ettiği benzersiz deneyimin 2024 yılında somut bir yatırıma dönüştüğünü belirten 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, “Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ve 14 Kasım 2024'te resmi olarak kurulan 1907 Travel, Fenerbahçe camiasına özel seyahat deneyimleri sunmak üzere faaliyete başladı. Projenin nihai hedefi ise en başından beri netti: Fenerium örneğinde olduğu gibi sürdürülebilir bir operasyonel yapı ve kârlılık modeli oluşturarak, bu değerli markayı orta vadede Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bedelsiz olarak devretmek. Bugün atılan imzalar, bu hedefin resmi ve somut bir taahhüt haline geldiğini gösteriyor. 1907 Travel artık Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde, taraftarlarımız ve camiamız için eşsiz deneyimler yaratmaya devam edecek kurumsal bir marka olarak yoluna devam edecek. Bugün, Fenerbahçe’ye kalıcı ve kıymetli bir miras bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize, özellikle bu fikrin öncüsü Barış Öztürk’e ve her adımda yanımızda olan kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi.