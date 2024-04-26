Türk Telekom, 2023 yılını yaklaşık 53 milyon abone ile kapattı. Yapılan açıklamaya göre, mobil abone sayısını 26,2 milyona yükselten şirket, mobil faturalı hatlarda rekor bir rakam olan 1,6 milyon net abone kazanımı ile yılı tamamladı. Mobilde güçlü büyüme ivmesi gösteren şirket, bir yıl öncesine göre mobil gelirlerini 6,4 milyar TL artırırken şirketin 2023 yılındaki büyümesine en büyük katkıyı mobil gelirleri sağladı. Faturalı segmentte 4. çeyrekteki net abone kazanımı ile şirket adına tarihi bir rakama ulaşan şirketin mobil portföyündeki faturalı abone oranı yüzde 70,8 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, 2023 yıl sonu itibarıyla numara taşıma pazarında 9 çeyrektir devam eden liderliğini sürdürerek mobil numara taşımada en çok tercih edilen operatör oldu.

Mobil, fiber ve tüm iş alanlarında insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Tüm faaliyetlerimizin merkezine güçlü müşteri deneyimini koyarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren 360 derece bir evren sunuyoruz. Durmaksızın sürdürdüğümüz yatırımlarımız sonucunda kapsama ve kapasite olarak mobildeki konumumuzu günden güne güçlendiriyoruz. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Tivibu, Muud, e-dergi, Playstore ile bireysel müşterilerimizin TV’den müziğe, oyundan dergiye tüm ihtiyaçlarını karşılayan dijital bir evrene sahibiz. Teknolojinin çağdaş olanaklarından yararlanarak kullanıcılarımızı, zengin bir faydalar dünyasında ilgi alanlarına yönelik kişiselleştirilmiş en doğru fırsatlarla buluşturuyoruz. Gençlik markamız Selfy ile gençlerin hayatlarının her anına değer katacak avantajlar sunuyoruz. Relansmanını gerçekleştirdiğimiz Türk Telekom Prime markamız ile yüksek mobil internet ihtiyacı ve kullanımı olan müşterilerimize, çok çeşitli marka ve sektörlerden ayrıcalıklar sunuyoruz. Yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerin sunduğu imkanları kullanarak müşteri ihtiyaçlarını analiz ediyor ve kullanıcılarımızla en doğru şekilde temas kurmaya özen gösteriyoruz. Türk Telekom’un yapay zekâ tabanlı akıllı asistanı TiTi ile yıl boyunca; 400’e yakın konu başlığında kullanıcılara dijital destek sağlayarak 4 milyonu aşkın müşterilerimizin hayatını kolaylaştırdık” şeklinde konuştu.Zeynep Özden sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan bir şirket olarak, bireyler kadar kurumlara da önemli hizmetler sağlıyoruz. Kurumsal müşterilerimize veri merkezi, siber güvenlik ve bulut bilişim alanında yenilikçi çözümler sunuyoruz. 2023 yılı, attığımız stratejik adımların meyvesini topladığımız bir sene oldu. Bağımsız araştırma şirketi Nielsen IQ’nun her çeyrek 3000 mobil hat kullanıcısı müşteriyle gerçekleştirdiği ‘Reklam ve Marka Sağlığı Araştırması’na göre 2023 yılında ‘Sadık Müşteri Yaratma’ oranında sektörümüzün lideri olduk. Türk Telekom olarak şirket tarihinin mobildeki en güçlü rakamlarına ulaştık. Mobil gelirlerimiz büyümeye devam ediyor. Şirketimizin geçen yıl büyümesine en çok katkı sağlayan segment mobil oldu. Müşteri deneyimini odağa aldığımız stratejimizle yukarı yönlü ivmelenen bu performansımızı 2024’te de sürdürmeyi amaçlıyoruz.”