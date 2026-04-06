Bakan Uraloğlu, "Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece Hürmüz Boğazı’nı geçti. Böylece savaşın başından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi boğazdan güvenle ayrılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda Kritik Ateşkes Girişimi

Reuters’a konuşan kaynaklar, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik kritik bir ateşkes planının İran ve ABD yönetimlerine sunulduğunu aktardı. Planın, bugün yürürlüğe girebilecek şekilde hazırlandığı ve ilk aşamada elektronik mutabakat üzerinden uygulanacağı belirtildi.

Plana göre İran, nükleer silah geliştirme faaliyetlerini durduracak; karşılığında ise yaptırımlardan muafiyet ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması sağlanacak. Eğer anlaşma sağlanırsa, ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı tamamen açılacak. Nihai anlaşmanın ise 15-20 gün içinde imzalanması öngörülüyor.

Pakistan tarafı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Kaynaklar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir’in bütün gece boyunca taraflarla kesintisiz iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki bu gelişmeler, Körfez’de bekleyen ticari gemiler için kritik bir güvenlik adımı olarak değerlendiriliyor.