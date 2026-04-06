Karadeniz'in sarp arazilerinde asırlardır sürdürülen hayvancılık geleneği, kışlaklardan yaylalara doğru yapılan göçle devam ediyor. Kemalpaşa'nın sahil kesimlerinde kışı geçiren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalarının yolunu tuttu.



İlçedeki Osmaniye köyünden yaylaya göç eden 500 koyun, caddelerde renkli görüntüler oluşturdu. Serdar Muti'ye ait sürü, Kemalpaşa, Hopa, Borçka, Artvin merkez ve Şavşat ilçelerinden geçerek Bilbilan Yaylası'na ulaşmak üzere yola çıktı. 2 ay sürecek göç yolculuğuyla ilgili konuşan besici Serdar Muti, "Yola çıktık. 10-15 günlük süremiz var Şavşat'a gitmek için. Orada 1 ay kalmayı düşünüyoruz. Kurban bayramından sonra ise yaylamıza çıkacağız. Orada da 1 veya 2 ay sürecimiz olacak. Daha sonra tekrar dönüş yolu olacak. Doğurmayan koyunlarımız var. Onlar da yolda doğurursa arabalarımıza alıp taşıyacağız. Severek yaptığımız bir iş. Bu iş ayrı sevgi ister. Bunlarla uğraşmak çok güzel" dedi.