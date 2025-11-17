OİB tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen görüşmeler Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Programın ilk gününde heyet, Türkiye otomotiv tedarik sektörünün yapısı, üretim kapasitesi ve yatırım potansiyeli hakkında bilgi almak üzere TAYSAD’ı ziyaret etti.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, sektörün uluslararası rekabet gücü ve genel görünümüne ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Birinci, görüşmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Schaeffler gibi global bir tedarikçiyle bir araya gelmek, Türk otomotiv tedarik sanayisinin uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu bir kez daha göstermektedir. 540'tan fazla üyemiz ve güçlü Ar-Ge altyapımızla yalnızca yüksek kaliteli ürünler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bilgi birikimimizi ve inovatif çözümlerimizi ihraç ediyoruz. Bu tedarikçi günü, iş birliği fırsatlarını keşfetmek ve küresel mobilite ekosisteminde sürdürülebilir büyüme stratejileri geliştirmek için değerli bir platform oldu."

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise etkinlik kapsamında yaptığı değerlendirmede, alım heyetinin amacını şu sözlerle özetledi:

"Bu program, otomotiv OEM ve aftermarket sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızı, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Schaeffler Grubu ile doğrudan buluşturmayı hedefliyor. B2B görüşmelerinde 30'dan fazla Türk ihracatçı, Schaeffler temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Bu, Türk tedarikçilerin üretim kabiliyetlerini global devlere tanıtması açısından büyük önem taşıyor. OİB olarak hedefimiz, bu tür stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki gücünü daha da artırmaktır."

Etkinlik, Türk otomotiv firmaları ile Schaeffler heyeti arasında potansiyel iş birliği fırsatlarının masaya yatırıldığı ikili görüşmelerle sona erdi.