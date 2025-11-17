Siyaset Dünyasının Devleri Nikah Şahitliği Yaptı

Düğüne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin tecrübeli ismi Binali Yıldırım, İlhan Kesici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gibi siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Nikah şahitleri arasında da Kılıçdaroğlu, Yıldırım, Soylu ve Perinçek yer aldı.

Mehmet Sevigen, nikah töreninde yaptığı konuşmada, “Bu gece burada muhteşem bir mozaik var. İş, siyaset ve sanat camiasından çok kıymetli dostlarım bizi yalnız bırakmadı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” sözleriyle duygularını ifade etti.

İş ve Sanat Dünyasından Ünlüler Düğünde

Düğünde siyaset dünyasının yanı sıra iş ve sanat camiasından da birçok ünlü isim hazır bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, Hüsamettin Özkan, Suzan Sabancı, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan gibi isimlerin yanı sıra Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Coşkun Sabah, Cengiz Kurtoğlu, Erol Evgin, Selami Şahin, Kubat ve Mehmet Aslan da geceye renk kattı.

Muhteşem Konserlerle Unutulmaz Gece

Gecede sahne alan Funda Arar ve Mahsun Kırmızıgül, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Düğün, hem görkemli atmosferi hem de farklı camialardan isimleri bir araya getirmesiyle sosyal medyada geniş yankı buldu.