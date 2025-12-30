Açlık sınırı 30 bin TL’yi aştı

TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) Aralık 2025 itibarıyla 30.143,75 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte; giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcama tutarı (yoksulluk sınırı) ise 98.188,11 TL’ye yükseldi.

Bekâr çalışanın yaşam maliyeti 39 bin TL’yi geçti

Araştırmada, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 39.123,08 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, mevcut asgari ücretin tek bir çalışanın temel yaşam giderlerini dahi karşılamaktan uzak olduğunu ortaya koydu.

Asgari ücret açlık sınırının 2 bin TL altında

TÜRK-İŞ açıklamasında, konfederasyonun katılmadığı toplantıda belirlenen 2026 yılı asgari ücretinin, açlık sınırının 2.068,75 TL altında kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, milyonlarca çalışanın ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığı vurgulandı.

TÜRK-İŞ, asgari ücretin sosyal devlet ilkesi ve Anayasa’da güvence altına alınan insanca yaşam hakkı çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirterek, mevcut ücret seviyesinin barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi zorunlu giderleri karşılamaktan uzak kaldığını ifade etti.

Mutfak enflasyonu yükselmeye devam ediyor

TÜRK-İŞ’in “mutfak enflasyonu” verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla;

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 1,06 arttı.

On iki aylık artış oranı yüzde 42,97 olarak gerçekleşti.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,15 oldu.

Açıklamada, ücretli çalışanların alım gücündeki düşüşün temel gıda ve zorunlu harcamalara erişimi her geçen gün daha da zorlaştırdığı vurgulandı.