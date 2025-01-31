Ankara’da dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken açlık sınırı 22.131,06 TL, temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 72.088,14 TL olarak belirlendi.

Açlık Sınırı 22 Bin TL'yi Aştı

TÜRK-İŞ’in Ocak 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 22.131,06 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin çok üzerinde kalırken, vatandaşların geçim sıkıntısını bir kez daha ortaya koydu.

Yoksulluk Sınırı 72 Bin TL'ye Dayandı

Giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 72.088,14 TL olarak belirlendi. Bu rakam, dört kişilik bir ailenin asgari yaşam maliyetini karşılamak için gereken tutarı gözler önüne serdi.

Bekâr Bir Çalışanın Yaşam Maliyeti 28 Bin TL

Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti de aylık 28.756,29 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, tek başına yaşayan çalışanların da geçim sıkıntısı çektiğini bir kez daha gösterdi.

Gıda Enflasyonu Yükselişte

TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, gıda fiyatlarındaki artış mutfak enflasyonunu da artırdı. Ocak ayında Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcamalar, bir önceki aya göre %4,97 oranında arttı. On iki aylık değişim %47,06 olarak gerçekleşirken, yıllık ortalama artış ise %60,30 seviyesinde hesaplandı.

Vatandaşların Geçim Sıkıntısı Artıyor

Açıklanan rakamlar, özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşların geçim sıkıntısının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi. Açlık ve yoksulluk sınırındaki artış, enflasyonun vatandaşların alım gücünü nasıl erittiğini de ortaya koydu.

Uzmanlar Uyarıyor: Acil Önlem Alınmalı

Ekonomi uzmanları, açlık ve yoksulluk sınırındaki bu artışın sürdürülebilir olmadığını belirterek, hükümetin acil önlemler alması gerektiğini vurguluyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması ve vatandaşların alım gücünü artıracak adımların atılması gerektiği ifade ediliyor.