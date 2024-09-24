Dilan Polat’ın Tahliye Kararı Kamu Vicdanını Yaraladı

Açtığı çok sayıda güzellik merkezi, sosyal medyadaki gösterişli hayatı ve ‘enercii’ söylemiyle tanınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından davalar açılmıştı. Uzun süre tutuklu kalan Polat’a mahkemenin verdiği, tutukluluktan elde edilecek faydanın mevcut aşamada da adli kontrol hükümlerinin sağlanabilecek olunması yönündeki görüşü sonucu tahliye kararı verildi. Ayrıca mahkeme Polat’a, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri de uyguladı. Mahkemenin verdiği bu karar kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oldu.

Areda Survey araştırma şirketi işte bu tartışmaların tam ortasında, tahliye kararını Türk halkına sordu. Türkiye genelinde 4.277 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 73,4’ü Dilan Polat’ın tahliye kararını yanlış bir karar olarak değerlendiriyor. Yüzde 6,3’ü bu kararın doğru olduğunu düşünürken yüzde 20,3’ü ise konuya dair fikri olmadığını belirtiyor.

Gençler, Dilan Polat Davasına İlgisiz

Araştırmada, kadınların yüzde 76,4’u kararın yanlış olduğu ifade ederken erkeklerde bu oran yüzde 70,4 olarak tespit ediliyor. Kadınların sadece yüzde 3’ü kararın doğru olduğunu söylerken erkeklerde bu oranın yüzde 9,6 olduğu anlaşılıyor. Konuya dair fikri olmadığını belirtenlerin oranı kadınlarda yüzde 20,5 ve erkeklerde yüzde 20.

Yaş dağılımlarına bakıldığında, Dilan Polat’ın tahliye kararını yanlış bulanlar arasında en yüksek oran yüzde 75,7 ile 55 yaş ve üzerindeki katılımcılara ait olduğu görülüyor. Karara karşı çıkan diğer yaş grubu ise yüzde 74,8 ile 18-34 arasındakiler. 35-54 yaş aralığındaki karara karşı çıkma oranı yüzde 70,6.

18-34 yaş aralığında bulunan gençler yüzde 23,5 oranıyla Dilan Polat davasına ilgisiz olanlar olarak dikkat çekiyor. Fikrim yok diyerek ilgisizliğini belirten diğer yaş grupları ise sırasıyla; yüzde 22,3 ile 35-54 yaş aralığı ve yüzde 13,3 ile 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 4.277 kişinin katıldığı ve 29 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.