Ayrıca, hafta sonları düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında da öğretmenlere nöbet görevi verildiği ancak bu görevler için ek ders ücreti ödenmediği ifade edildi. Ücretli öğretmenlerin de aynı şekilde nöbet tutmalarına rağmen ücret almadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Öğretmenler, ücretli öğretmenler ve hafta sonu kurslarında görev yapan öğretmenler, nöbet görevleri için ücret ödenmeden angarya olarak çalıştırılmakta ve mağdur edilmektedir" denildi. Devletin, çalışanlarının haklarını koruması gerektiği belirtilen açıklamada, her nöbet görevine karşılık hak edilen ücretlerin ödenmesi gerektiği vurgulandı.

Türk Eğitim-Sen, Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere haftada birden fazla nöbet verildiğinde her bir nöbet için ek ders ücreti ödenmesi, hafta sonu kurslarında verilen nöbet görevlerine de ücret ödenmesi gerektiğini savundu. Ücretli öğretmenlerin de nöbet görevine karşılık ücret alması gerektiği ifade edilerek, yasal düzenlemelerin yapılması talep edildi. Yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar, nöbet görevlerinin ücretlendirilmesinin hak ve adalet gereği olduğu belirtildi.