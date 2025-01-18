Türk dizileri, özellikle Orta Doğu, Latin Amerika, ABD, Avustralya ve Avrupa gibi bölgelerde geniş bir izleyici kitlesine sahip. Dijital platformlar sayesinde, Türk yapımları 200’den fazla ülkede izleniyor.

Dijital Platformlarda Büyüyen İlgi

Netflix Türkiye’nin verilerine göre, 2021’den itibaren 47 Türk içeriği haftalık Global Top 10 listelerinde yer aldı. Bu içerikler, 92 ülkede en çok izlenenler arasında yer alırken, 4 yıl içinde toplamda 184 hafta boyunca ülkelerin en popüler 10 içeriği arasına girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına Katkı Sağlıyor

Türk dizileri, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel tanıtımına da katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışında gerçekleştirdiği ülke tanıtımları, dizilerin çekildiği mekanlara olan ilgiyi artırıyor. Dizilerin izleyicileri, Türkiye’nin tanıtım stantlarında bu mekanlar hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor, bu da ülkeye turist çekme konusunda önemli bir fırsat sunuyor.

Türk dizi sektörü, hem kültürel hem de ekonomik alanda uluslararası başarı elde etmeye devam ediyor.