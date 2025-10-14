Bu dönüşümün öncü isimlerinden Cenk Shipping Group, Türk denizcilik tarihinde “ilkleri”yle biliniyor ve şimdi de yeni bir atılımın eşiğinde.

Şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Attila Yener, “Türkiye’nin lojistik bağımsızlığı için atılan her adım ekonominin gücünü artırıyor. Yeni hatlarımızla hem ihracatçılarımıza hem de transit ticarete yeni fırsatlar sunuyoruz. Türk denizciliğinde yeni rotalar açtık, şimdi sırada bir üst aşama var” diyerek yeni gelişmelerin sinyalini verdi.

Denizcilikte Öncü Bir Marka

1986’da acente ve gemi kiralama hizmetleriyle sektöre adım atan Cenk Denizcilik, 1991’de Ro-Ro taşımacılığına geçerek Türkiye’de kombine taşımacılığın (deniz, kara, demiryolu entegrasyonu) öncülerinden biri haline geldi.

Bu stratejik hamle, şirketi kısa sürede Cenk Group çatısı altında kurumsal bir yapıya taşıdı. Bugün Karadeniz hattının lider lojistik markalarından biri olan grup, “büyüklükten çok kalite” ilkesiyle, zamanında ve güvenli hizmet anlayışıyla sektördeki başarısını sürdürüyor.

“Türkiye’nin İlk Özel Sektör RORO Girişimi”

Cenk Shipping Group’un Türk denizciliğine kazandırdığı ilkler arasında, 1991 ve 1992’de hizmete giren ilk özel sektör RORO gemileri öne çıkıyor.

Yener o dönemi şöyle anlatıyor:

“1991’de ilk gemim CENK K’yi, 1992’de CENK II’yi aldım. Küçük ve eski gemilerdi ama Türkiye’de devlet filosu dışında ilk özel sektör RORO gemileri olma özelliğini taşıyorlardı. 1993’te, Abaza-Gürcü savaşı sırasında Türk tırlarını Rusya’ya taşımak için ilk RORO hattını kurduk. Bu, Türkiye’nin kara taşımacılığına alternatif bir deniz köprüsü kazandırdı ve özel sektör denizciliğinde yeni bir dönemi başlattı.”

Karadeniz’den Akdeniz’e Uzanan Lojistik Güç

Bugün Cenk Shipping Group; Derince ve Karasu limanlarından Romanya, Gürcistan ve Ukrayna limanlarına düzenli seferler düzenleyerek Türkiye’nin dış ticaretinde kritik bir rol oynuyor.

Yıllık 90 bin treyler ve 50 bin araç taşıma kapasitesiyle grup, aynı zamanda Uzak Doğu menşeli otomotiv markalarının araçlarını bölge ülkelerine ulaştırarak Avrasya lojistik zincirinin sürekliliğini sağlıyor.

Yener, “2005 yılında Derince–İran hattında Türkiye’nin ilk özel sektör demiryolu araç taşımacılığını başlattık. Bu adım, deniz, kara ve demiryolunu entegre eden çok modlu taşımacılığın temelini attı,” diyerek şirketin yenilikçi yönünü vurguladı.

Yeni Dönem: Yeşil Denizcilik ve Akdeniz Hedefi

Jeopolitik risklere rağmen faaliyetlerini sürdüren Cenk Shipping Group, yakın zamanda Karasu–Odessa hattını açarak Ukrayna seferlerine yeniden başladı.

Yener, geleceğe dair planlarını ise şöyle özetledi:

“Savaş koşullarına rağmen Romanya ve Gürcistan hatlarımızı kesintisiz sürdürdük. Şimdi Akdeniz’e açılmayı, yeşil denizcilik teknolojileriyle çevresel etkilerimizi azaltmayı hedefliyoruz. Amacımız Türkiye’nin lojistik sürekliliğini güçlendiren, sürdürülebilir bir deniz taşımacılığı modeli kurmak.”

Yeni Haberler Kapıda

Denizcilik sektöründe “öncü adımların markası” haline gelen Cenk Shipping Group, kısa süre içinde yeni yatırım ve işbirliklerini duyurmaya hazırlanıyor.

Attila Yener’in sözleriyle: