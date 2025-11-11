Kadınlar 54 kiloda Ayşen Taşkın, Türkiye adına altın madalya kazanan ilk isim oldu. Milli sporcu, finalde rakibini net bir şekilde mağlup ederek zirveye çıktı.

Kadınlar 60 kiloda Evin Erginoğuz ve 51 kiloda mücadele eden Rabia Topuz da altın madalya kazanarak Türkiye’ye çifte sevinç yaşattı.

Erkekler 80 kiloda Sultan Osmanlı ve kadınlar 65 kiloda Berfin Kabak ise final müsabakalarında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları’nın üçüncü gününde boks branşında toplam 5 madalya elde ederek madalya sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

Spor otoriteleri, milli boksörlerin Riyad’daki performansını “gelecek turnuvalar için umut verici” olarak değerlendirdi.