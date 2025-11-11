Genç savunmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bir disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettim” ifadelerini kullandı.

“Bahis işlemi yıllar önceydi, konunun ciddiyetini kavrayamamıştım”

Baltacı, söz konusu bahis işleminin yıllar önce, gençlik döneminde yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki bu işlem, formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır."

“Futbolun adaletine güveniyorum”

Galatasaraylı futbolcu, futbolun adaletine inandığını ve gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağına olan güvenini dile getirerek, “Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum” dedi.