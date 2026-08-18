Yasal kotaların aşılarak iç piyasaya sürülmemesi gereken ürünlerin piyasaya arz edildiği ve vergi kaçakçılığı yapıldığı tespitleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde adli süreç başlatıldı.

8 İlde 25 Şirkete Eş Zamanlı Baskın

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı adli işlemler gerçekleştirildi. Soruşturma bünyesinde 26 adreste faaliyet gösteren 25 firmaya yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri yapıldı. Şirket bünyesinde yönetici konumunda bulunan 47 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere resmi çağrı usulüyle emniyete davet edildi.

Ürün Faturalarında Yanıltıcı İsimler Kullanıldı

Soruşturma detaylarına göre, firmaların kota sınırlamalarını aşmak amacıyla ürünleri gerçek mahiyetinin dışında faturalandırdığı ortaya çıktı. Teslim edilen fiili ürün ile faturadaki ürün cinsi arasında uyumsuzluk bulunduğu, ürünlerin sistemde "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta" ve "fruktoz" gibi farklı unvanlarla gösterilerek gizlendiği saptandı.

Soruşturmanın şu 5 ana suç başlığı altında yürütüldüğü açıklandı:

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti

Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı Alihan Kuriş tutuklandı! Soruşturmada 32 şüpheli cezaevine gönderildi İçeriği Görüntüle

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma

Özel belgede sahtecilik

Fiyatları etkileme

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Hukuk Önünde Hesap Verilecek"

Gelişmelere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın sağlığı ve devletin vergi gelirlerini hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.

Adalet, İçişleri, Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyona dikkat çeken Bakan Gürlek, "Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir" ifadesini kullandı. Soruşturmanın halk sağlığı, tüketici güveni ve piyasa istikrarı doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.