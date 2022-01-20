Gastronomi Turizmi Derneği New York'da Türk Mutfağını Tanıttı

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ile birlikte TC. Ticaret Bakanlığı, New York Başkonsolosluğu, Türk Hava Yolları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle Manhattan’daki Türk Evi’nde düzenlenen etkinlikle Türk mutfağı, dünyanın en güçlü tüketim pazarında tanıtıldı.

Yaklaşık 70 kişiden oluşan yabancı basın ve influcer grubu bu önemli etkinlikte Dünya’nın en önemli merkezlerinden biri olan Newyork’daki Türkevi’nde görsel ve içerik şöleni ile ağırlandı. Sağlıklı beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç’ın moderatörlüğünde ürünlerin hikayelerinin İngilizce anlatıldığı gecede misafirlere eşsiz Türk lezzetleri tattırıldı.

ANTEP LEZZETLERİ İLGİ GÖRDÜ

3 boyutlu Türkiye Gastronomi tanıtım filmi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel sunumları ile Unesco sürecinde Kültürel Mirasımız olan Gaziantep Mutfağı tanıtımları da basın mensupları tarafından ilgiyle karşılandı.

UNESCO listesinde yer alan Gaziantep GAGEV’in katkı sunduğu özel akşam yemeği, eşsiz yöresel tatları ve Türk mutfağının özgün tatlarını sergiledi.

Bu etkinlikle, GTD, Türk yemek kültürünün tanıtılması haricinde Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında Türk ürünlerinin yabancı marketlerde yerini alması için yoğun çalışmalar başlattı.

Emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan GTD Başkanı Gürkan Boztepe; Newyork Belediyesi Başkan Danışmanı Rana Abbasova'nın da katılım gösterdiği bu gece de, etkinliğe destek sağlayan Ticaret Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Newyork Başkonsolosluğu, Türk Hava Yolları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve Moderatör Dr. Ender Saraç'a plaket takdiminde bulundu.