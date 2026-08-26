Turgutlu Belediyespor, yeni sezon öncesi taraftarlarla kulüp arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla 'Kasaba Fan Kart' ve 'Kasaba Store' projelerini hayata geçiriyor. Taraftarlara sezon boyunca çeşitli avantajlar sunacak projeyle kulübün renklerinin kentin her noktasına taşınması hedefleniyor.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Turgutlu ve Manisa'yı temsil edecek Kadın Basketbol Takımı ile TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek Kadın Voleybol Takımı için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Turgutlu Belediyespor, sportif çalışmalarının yanı sıra taraftar odaklı projeleri de hayata geçiriyor.

Kasaba Fan Kart'ta dört farklı paket

Yeni taraftar projesi Kasaba Fan Kart, dört farklı paket seçeneğiyle satışa sunulacak. Bireysel Kart 1.500 TL, İkili Kart 2.700 TL, 3 kişilik Çekirdek Aile Paketi 3.750 TL, 4 kişilik Geniş Aile Paketi ise 4.400 TL olarak belirlendi.

Kasaba Fan Kart sahiplerinin Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarının Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarına sezon boyunca giriş hakları kartlarına otomatik olarak tanımlanacak. Kart sahipleri ayrıca Turgutlu Belediyesi bünyesindeki bazı hizmetlerden indirimli yararlanabilecek.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde düzenlenen kurs ve faaliyetlerde yüzde 20, Kasaba Store alışverişlerinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak. VIP koltuk sahipleri de ayrıca başvuru yapmalarına gerek kalmadan Kasaba Fan Kart avantajlarından faydalanabilecek.

Kasaba Fan Kart başvuruları Turgutlu Belediyesi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nden yapılabilecek. Başvuru sırasında bir adet biyometrik veya vesikalık fotoğrafın teslim edilmesi yeterli olacak.

Kasaba'nın renkleri mağazaya taşınıyor

Projenin bir diğer ayağı olan Kasaba Store ile Turgutlu Belediyespor'un basketbol ve voleybol takımlarının renklerinin tribünlerin dışına taşınması amaçlanıyor. Forma, tişört, kapüşonlu kazak, mont, eşofman, şort, atkı, şapka ve farklı taraftar ürünlerinin satışa sunulacağı Kasaba Store'da ürünler, KSB45 markası altında taraftarlarla buluşacak.

Resmi maç formaları ve antrenman ürünlerinde Turgutlu Belediyesi logosu ile kulüp sponsorlarının logoları yer almaya devam edecek. Kasaba Store yalnızca sabit bir satış noktasıyla sınırlı kalmayacak. Mobil Kasaba Store aracı da maç günlerinde, etkinliklerde ve Turgutlu'nun farklı noktalarında taraftarlarla buluşacak.

50 VIP koltuk satışa sunuldu

Turgutlu Belediyespor, yeni sezonda Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarının karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak 2 bin 500 kişi kapasiteli Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda 50 VIP koltuğu satışa sundu.

Yeni sezonda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türk sporunun önde gelen kulüplerinin Turgutlu'da ağırlanacağı karşılaşmalar için VIP koltuk fiyatları bir koltuk için 100 bin TL, iki koltuk için 150 bin TL, üç koltuk için ise 200 bin TL olarak belirlendi.

VIP koltuklardan elde edilecek gelir Turgutlu Belediyespor'un yeni sezon faaliyetlerine katkı sağlayacak. Uygulamayla Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların ücretsiz izlenebilmesinin de sürdürülmesi hedefleniyor.

Tanıtım toplantısı düzenlendi

Kasaba Fan Kart ve Kasaba Store projeleri için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Turgutlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir ile Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık katıldı.

Toplantıda Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ile kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının teknik heyetlerine projeler hakkında bilgi verildi.

'Yeni bir taraftar deneyimi kazandırmayı istiyoruz'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yeni sezonun önemine dikkat çekerek, 'Kadın Basketbol Takımımızla Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, Kadın Voleybol Takımımızla TVF Kadınlar 2. Ligi'nde kentimizi temsil edeceğimiz önemli bir sezona hazırlanıyoruz. Bir taraftan takımlarımızın sportif başarısı için çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan kulübümüzü taraftarlarımızla daha güçlü şekilde buluşturacak projeleri hayata geçiriyoruz. Kasaba Fan Kart ve Kasaba Store projelerimizle yeni bir taraftar deneyimi kazandırmayı istiyoruz. Bu projedeki en önemli hedefimiz taraftarlarımızın desteğiyle Turgutlu'muzun spor kültürünü hep birlikte büyütebilmektir. Kasaba Fan Kart ve Kasaba Store kulübümüze ve Turgutlu'muza hayırlı olsun' dedi.