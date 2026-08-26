Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali'nde başpehlivanlığı Recep Taslak kazandı.

Canik Belediyesi tarafından Başalan Mahallesi'ndeki festival alanında düzenlenen organizasyonda yaklaşık 350 pehlivan, baş, yıldızlar ve minikler kategorilerinde mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde baş kategorisinin finalinde Recep Taslak ile Recep Kara karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Recep Taslak, festivalin başpehlivanı oldu. Güreş festivalinde dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, geleneksel güreşlerin önemli isimleri de vatandaşlarla bir araya geldi. Efsane başpehlivanlar Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Recep Kara, Salih Erinç, Recep Taslak, Ünal Karaman ve Yunus Emre Yaman, organizasyona katılarak güreşseverlerle buluştu. Festival kapsamında düzenlenen ağalık yarışında ise İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF) Başkanı Erol Türkoğlu, Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali'nin ağası oldu.

'Ata sporumuz güreşi gelecek nesillerimize aktarıyoruz'

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleneksel güreşlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, 'Canik'imizde gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivalimizde yediden yetmişe ata sporumuz güreşin sevincine ve heyecanına ortak olduk. Ata sporumuz güreşin köklü tarihinin günümüze tuttuğu aynanın eşliğinde birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz festivalimize ilgiyle katılan tüm hemşehrilerimize ve pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Güreş festivalimizde kendi kategorilerinde dereceye giren pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. İlçemizde birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz' dedi.

Vatandaşlardan festivale yoğun ilgi

Festival alanına saatler öncesinden gelen vatandaşlar, pehlivanların ısınma turlarından itibaren müsabakaları takip etti. Çocukları ve gençleriyle birlikte güreş heyecanını yaşayan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, 'Canik'te tertip edilen güreş festivali her yaştan insanı buluşturdu. Ata sporumuz güreşin heyecanını çocuklarımızla ve gençlerimizle birlikte paylaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir festival gerçekleştirdiği için Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali'ne Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, muhtarlar, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.