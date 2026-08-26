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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek son 12 takımın belli olacağı play-off turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak. Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık sonucun rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak. Trabzonspor ise deplasmanda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta oynanan maçı 1-0 kaybetti.

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