Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daha modern, ulaşılabilir ve yaşanabilir bir Niğde vizyonu doğrultusunda şehir genelinde eş zamanlı olarak yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen projelerin son durumunu sahada gözlemleyen Başkan Özdemir, teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı.

İlhanlı Mahallesi'nde ulaşım ağı yenileniyor

Başkan Özdemir'in saha incelemelerindeki ilk durağı, yol bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı İlhanlı Mahallesi oldu. Bölge sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 122. Sokak, 119. Sokak ve 106. Sokak'ta yürütülen düzenlemeler yerinde denetlendi.

Şehir içi trafik akışını rahatlatmak ve kritik bağlantı noktalarındaki ulaşım standartlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla başlatılan hamleler de Başkan Özdemir'in yakın takibindeydi. Bu kapsamda, özellikle sanayi esnafı ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Atasanayi Yolu ile kentin önemli arterlerinden biri olan Kayardı Yolu üzerindeki çalışma alanları ziyaret edildi.

Başkan Özdemir: 'Şehrimizin dört bir yanındayız'

Saha ziyaretleri sırasında bölge esnafı ve vatandaşlarla da selamlaşarak taleplerini dinleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projelerin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Özdemir, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Şehrimizin dört bir yanında devam eden çalışmalarımızı yerinde görmek, çalışma arkadaşlarımıza selam vermek için sahadaydık' dedi.