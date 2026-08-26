Nesine 2. Lig'de 6 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Somaspor, Isparta 32 Spor'dan forvet oyuncusu Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, hücum hattına Zeki Mert Saki takviyesi yaptı. Somaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 'Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor Kulübümüz, Isparta 32 Spor Kulübü'nden forvet Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Zeki Mert Saki'ye şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz' ifadelerine yer verildi.

6 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Somaspor, Zeki Mert Saki transferiyle forvet hattını güçlendirmiş oldu.