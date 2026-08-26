Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları, talepleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas'ta görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler ele alınırken, devam eden çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler de değerlendirildi. Toplantıda muhtarların görüş ve önerileri dinlenerek, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en yakından bilen ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan önemli bir görev üstlendiğini belirterek, gerçekleştirilen toplantının ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti. Başkan Tatık, 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en yakından bilen, vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olan kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısında, mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek, Tavas'ımız için yapılabilecek çalışmaları istişare ettik. Kıymetli muhtarlarımıza emekleri, katkıları ve iş birlikleri için teşekkür ediyor; Tavas'ımız için birlikte çalışmaya devam ediyoruz' dedi.