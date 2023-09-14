Tuğba-Serkan Günay çiftinin yaşadığı zorlu süreci ve çocukları Deniz Günay'ın SMA Tip-1 hastalığı teşhisi ile karşılaşmalarını biz de büyük bir üzüntüyle öğrendik. SMA (Spinal Musküler Atrofi), nöromüsküler bir hastalık ve çocukların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor.

Aile, çocuklarının sağlığı için yurt dışında tedavi kararı aldı,

Bu zorlu süreçte aileye ve özellikle küçük Deniz'e sağlık, umut ve dayanışma diliyoruz. SMA Tip-1 gibi hastalıkların tedavisi ve yönetimi için uluslararası topluluklar, ailelere yardım etmeye ve bilinç oluşturmaya çalışıyor. Aile, bu süreçte kendilerine yardımcı olabilecek yerel ve ulusal kaynakları da araştırıyor. Umarız Deniz Günay ve ailesi, çocuklarının daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olabilmesi için gerekli desteği ve tedaviyi bulabilir.

'İNSANLAR SESİMİZİ DUYSUN İSTİYORUZ'

Çocuklarının kaslarını kaybetmeden tedavi olması gerektiğini söyleyen anne Tuğba Günay, "Bu tedaviyi alan çocuklar, iyi duruma gelip yürüyor ve hayatlarına devam edebiliyorlar. Bunun için bir kampanya başlattık. İzinlerimiz alıp, 1 haftadır devam ediyor. Şu an tedavi için aldığımız teklif, 1 milyon 819 bin 500 dolar. Aile olarak bunu altından kalkamayız. Hatta eşimiz, dostumuz, çevremiz de bunun altından kalamaz. O yüzden Deniz'in sesini herkese duyurup, herkesin desteği ile Deniz'i bir an önce ilacına kavuşturabilelim. Çünkü bizim çok vaktimiz yok" İfadelerini kullandı.

16 Eylül Cumartesi Instagram da büyük bağış gecesi düzenlenecek

SMA hastası Deniz için 16 Eylül Cumartesi günü Instagram'da düzenlenecek büyük bağış gecesi, çocuğunun tedavisi için mücadele eden ailenin ve çaba gösterenler için önemli bir gece olacak. Bu tür organizasyonlar, bilinç oluşturmak, yardım toplamak ve hastalığın tedavisi için çok önemli.

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Bağış gecesine katkıda bulunmak ve Deniz bebeğin tedavisine destek olmak isteyenler için büyük bir fırsat olabilir. İnternet ve sosyal medya platformları, böyle önemli amaçlar için farkındalık yaratmak ve bağış toplamak için güçlü araçlar haline geldi.

Sağlık Bakanlığı ve Artvin Valiliği arasındaki yazışmalar sonrası Deniz bebek için Valilik onaylı hesap açıldı. Denizbank Artvin Şubesinde açılan TL, Dolar ve Euro hesaplarında yardımseverler tarafından yapılacak bağışlar Deniz bebek için umut olacak. Artvin’de görev yayan yerel, bölgesel ve yaygın basın kuruluşlarının muhabir ve temsilcileri de bu kampanyayı takip ediyor ve bire bir destekliyor.

Baba Serkan Günay adına Denizbank Artvin şubesinde açılan Valilik onaylı hesap bilgileri şöyle;

Alıcı Adı: Serkan Günay

Açıklama: Deniz

Faaliyet No: 23-907

TL IBAN : TR21 0013 4000 0090 5874 3000 05

EURO IBAN : TR64 0013 4000 0090 5874 3000 07

DOLAR IBAN: TR91 0013 4000 0090 5874 3000 06

İnstagram: sma_denizicinelele

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