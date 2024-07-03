Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 39 BİN 206 LİRA OLDU

Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 206 liraya yükselecek.