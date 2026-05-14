Bazı vatandaşlar, TÜİK’in “Alo 124” çağrı merkezi üzerinden yapılan aramalarda önce SMS gönderildiğini, ardından iş gücü, turizm ve eğitim gibi farklı konularda sorular yöneltildiğini belirtiyor. Bu süreçte anketlere katılımın zorunlu olduğu ve yanıt verilmemesi halinde idari para cezası uygulanabileceği ifade ediliyor.

Ancak bazı yurttaşlar, aramaların resmi olup olmadığı konusunda tereddüt yaşadıklarını dile getiriyor. Özellikle özel numaralardan yapılan aramalar nedeniyle “dolandırıcılık” şüphesi oluştuğunu belirten vatandaşlar, kişisel bilgilerini paylaşmak istemediklerini ve bu nedenle anketlere katılmadıklarını söylüyor.

Şikayet platformlarında yer alan bazı paylaşımlarda ise, anketlere katılmayanlara “15 bin TL’yi aşan idari para cezası uygulanacağına” dair SMS gönderildiği iddia ediliyor. Vatandaşlar bu uygulamanın hem zorlayıcı olduğunu hem de iletişim yöntemlerinin güven sorunu yarattığını savunuyor.

Öte yandan TÜİK’in mevzuatına göre, resmi istatistik çalışmaları kapsamında talep edilen bilgilerin geçerli bir gerekçe olmadan verilmemesi halinde idari para cezası uygulanabiliyor. Cezanın miktarı ise araştırmanın türüne göre değişiklik gösterebiliyor.