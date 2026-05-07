Dünyanın önde gelen Japonya merkezli ticaret ve yatırım şirketi Marubeni Corporation’ın iştiraki Marubeni Türkiye’de (Marubeni Dağıtım ve Servis) üst düzey bir atama gerçekleşti. Cevdet Alemdar, 1 Mayıs 2026 itibarıyla Marubeni Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Komatsu, Volvo Trucks, Bomag, Tadano, Dieci ve Crown markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren, Platinum Rent markası ile kiralama ve Platinum Used markası ile de ikinci el hizmetleri sunan Marubeni Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme yolculuğu, Cevdet Alemdar’ın deneyimi ve vizyoner liderliğiyle devam edecek.

Cevdet Alemdar Kimdir?

Cevdet Alemdar, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve 2002’de Sabancı Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesini tamamladı. 1993’te Sabancı Holding’e katıldı. Türkiye’de inşaat ve üretim sektörlerine yönelik tel ürünleri yatırımlarında görev aldı; Brezilya, Tayland ve Çin’de Kordsa’nın yurtdışındaki fabrikalarının genel müdürlüklerini yürüttü; Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde satış ve pazarlama liderlikleri üstlendi. Türkiye’ye döndüğünde teknik tekstil ve lastik alanlarında Ar-Ge, inovasyon ve pazar geliştirme çalışmalarına liderlik etti. Ardından Temsa İş Makinaları Genel Müdürü olarak, Komatsu distribütörlüğünü yönetirken Volvo Trucks’ın Türkiye distribütörlüğünü de şirket bünyesine katarak büyümeyi sağladı. 2017-2020 yılları arasında Brisa Bridgestone Sabancı CEO’su olarak görev yaptı. 2020’de Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atandı ve grubun 2024’teki yeniden yapılanmasıyla Mobilite Çözümleri Grup Başkanı oldu; bu görevini 2025 yılına kadar sürdürdü.