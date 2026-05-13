Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen temaslarda çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanırken, Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi hedefi öne çıktı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, 10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ekonomik misyon ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın İstanbul’da Belçika Kraliçesi’ni kabul ettiği aktarıldı.

400’ü aşkın temsilcinin katıldığı ekonomik misyonda; enerji, havacılık ve uzay, savunma sanayii, lojistik, dijital dönüşüm, endüstri 4.0 ve ilaç sektörleri öncelikli alanlar arasında yer aldı. Belçikalı şirketler, ticaret odaları, akademik kuruluşlar ve kamu temsilcileri Türk iş dünyasıyla bir araya gelirken, çok sayıda B2B ve B2G görüşmesi gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında özellikle savunma sanayii, mobilite, sosyal güvenlik ve tarım-gıda güvenliği alanlarında ikili anlaşmaların imzalandığı bildirildi. Taraflar, NATO müttefikliği temelinde bölgesel ve küresel meselelerde iş birliğinin artırılması konusunda da ortak irade ortaya koydu.

Ortak açıklamada ayrıca Türkiye-AB ilişkilerine vurgu yapılarak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve iş dünyasının hareketliliğinin kolaylaştırılması yönündeki yapıcı diyaloğun desteklendiği ifade edildi. Belçika-Türk toplumunun iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağlara katkısına da dikkat çekildi.

Belçika Ekonomik Misyonu’nun, Türkiye ile Belçika arasında daha yakın ve kurumsal bir ekonomik-siyasi iş birliği zemini oluşturması bakımından önemli bir adım olduğu değerlendirildi.